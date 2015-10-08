PES 2020 вышел. В России игра стоит 1999 рублей на PC и 3499 на PS4

На PC, Xbox One и PS4 вышла eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

Это футбольный симулятор от Konami. В создании игры принимал участие бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста.

В Steam игру можно приобрести за 1999 рублей. Legend Edition обойдется игрокам в 2999 рублей.

Версия для PlayStation 4 стоит 3499 рублей.

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