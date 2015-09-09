Месси – лучший игрок FIFA 20 c рейтингом 94. Роналду и Неймар – в тройке

Electronic Arts представила официальные рейтинги игроков в FIFA 20. Первое место рейтинга занял игрок ФК «Барселона» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси (рейтинг 94).

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta. Полный рейтинг доступен по ссылке.

Топ-10 рейтинга FIFA 20

1. Лионель Месси – 94

2. Криштиану Роналду – 93

3. Неймар – 92

4. Эден Азар – 91

5. Кевин де Брюйне – 91

6. Ян Облак – 91

7. Вирджил ван Дейк – 90

8. Мохамед Салах – 90

9. Лука Модрич – 90

10. Марк-Андре тер Стеген – 90

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

Угадываем рейтинги топ-20 игроков: Месси – первый, Салах не в топ-5

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