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Рейтинги Родриго, Васкеса, Винисиуса и Начо в FIFA 20

Теги Реал Мадрид Винисиус Родриго Начо Фернандес Лукас Васкес EA Sports FIFA 20 Спортивные Игры

«Реал» представил рейтинги Лукаса Васкеса, Винисиуса Жуниора, Начо и Родриго в FIFA 20.

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.

Родриго – 76

Скорость – 85
Удары – 72
Передачи – 65
Дриблинг – 80
Защита – 29
Физ. мощь – 57

Лукас Васкес – 81

Скорость – 81
Удары – 73
Передачи – 79
Дриблинг – 81
Защита – 58
Физ. мощь – 69

Винисиус Жуниор – 79

Скорость – 93
Удары – 70
Передачи – 71
Дриблинг – 84
Защита – 29
Физ. мощь – 63

Начо – 82

Скорость – 74
Удары – 37
Передачи – 66
Дриблинг – 65
Защита – 81
Физ. мощь – 79

Вчера «Челси» представил рейтинги Жоржиньо, Жиру и Эмерсона.

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

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