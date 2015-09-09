Рейтинги Родриго, Васкеса, Винисиуса и Начо в FIFA 20

«Реал» представил рейтинги Лукаса Васкеса, Винисиуса Жуниора, Начо и Родриго в FIFA 20.

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.

Родриго – 76

Скорость – 85

Удары – 72

Передачи – 65

Дриблинг – 80

Защита – 29

Физ. мощь – 57

Лукас Васкес – 81

Скорость – 81

Удары – 73

Передачи – 79

Дриблинг – 81

Защита – 58

Физ. мощь – 69

Винисиус Жуниор – 79

Скорость – 93

Удары – 70

Передачи – 71

Дриблинг – 84

Защита – 29

Физ. мощь – 63

Начо – 82

Скорость – 74

Удары – 37

Передачи – 66

Дриблинг – 65

Защита – 81

Физ. мощь – 79

Вчера «Челси» представил рейтинги Жоржиньо, Жиру и Эмерсона.

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

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