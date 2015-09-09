Рейтинги Родриго, Васкеса, Винисиуса и Начо в FIFA 20

«Реал» представил рейтинги Лукаса Васкеса, Винисиуса Жуниора, Начо и Родриго в FIFA 20.
FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.
Родриго – 76
Скорость – 85
Удары – 72
Передачи – 65
Дриблинг – 80
Защита – 29
Физ. мощь – 57
Лукас Васкес – 81
Скорость – 81
Удары – 73
Передачи – 79
Дриблинг – 81
Защита – 58
Физ. мощь – 69
Винисиус Жуниор – 79
Скорость – 93
Удары – 70
Передачи – 71
Дриблинг – 84
Защита – 29
Физ. мощь – 63
Начо – 82
Скорость – 74
Удары – 37
Передачи – 66
Дриблинг – 65
Защита – 81
Физ. мощь – 79
Вчера «Челси» представил рейтинги Жоржиньо, Жиру и Эмерсона.
Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA
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