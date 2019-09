Нападающий «Washington Capitals» Александр Овечкин прокомментировал свой рейтинг в игре NHL 20.

«Я приму это! Но в следующий раз я буду лучше!», – написал Овечкин в твиттере.

NHL 20 выйдет 13 сентября на Playstation 4 и Xbox One.

I will take it !!! but next time i will be better 😂😂 #NHL20 #EAathlete @EASPORTSNHL pic.twitter.com/NrxQ5Y7Atn