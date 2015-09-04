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Рейтинг Зидана в FIFA 20 – 96

Теги FIFA 20 Игры

EA Sports опубликовала новые карточки кумиров Football Ultimate Team для FIFA 20. Футболисты имеют три разных рейтинга за разные периоды карьеры: так, рейтинг Зинедина Зидана составит 91 в период 1995-96, 94 в период 2000-03 и 96 в период 1996-98.

В список кумиров вошли Зинедин Зидан (максимальный рейтинг 96), Дидье Дрогба (91), Андреа Пирло (92), Рональд Куман (91), Иан Райт (89) и Карлос Альберто (93).

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

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