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Министр спорта РФ: «Через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр»

Теги Политика Киберспорт Олимпиада-2032 Игры

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что через некоторое время киберспорт войдет в программу Олимпийских игр.

«Недалек тот час, когда, может, не через 5 или 10 лет, но через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. Это мое мнение.

Киберспорт – это не только спорт, но и возможность подготовки специалистов в цифровизации, он имеет разноплановую составляющую. Перспективы огромные, профессиональные ребята занимаются его развитием

Пока полноценным видом спорта сложно назвать, должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта. Это сложный вопрос: признать или не признавать его видом спорта, он дискуссионный не только в России, но и в мире», – рассказал Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске.

В России киберспорт был включен в реестр официальных видов спорта в июне 2016 года.

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