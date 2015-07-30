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Чемпиона мира по Fortnite заставили обрезать рукава футболки, чтобы не был виден логотип. Так поступили со всеми маленькими командами

Теги Fortnite Epic Games Fortnite World Cup Кайл «Bugha» Гирсдорф Игры

Epic Games требовала, чтобы на ЧМ по Fortnite игроки малоизвестных организаций снимали форму или убирали логотипы команд.

Некоторые участники предпочли срезать логотипы с джерси. Игрока Raised by Kings LeftEye пригрозили дисквалифицировать, если он не снимет форму. Джерси можно было заправить, логотипа в таком случае не было бы видно, но Epic не позволила сделать это.

На одной из фотографий с победителем одиночного ЧМ Кайлом «Bugha» Гирсдорфом видно, что рукава его футболки обрезаны – не хватает кусочков с названием организации. Кайл выступает за Sentinels.

Игроку Kawzmik из MRKN Clan не позволили выступить в джерси, так как логотип команды посчитали слишком большим.

Менеджер составов Gambit по CS:GO и Fortnite Александр Щербаков в комментарии для Sports.ru подтвердил, что российским командам Virtus.pro и Gambit запретили использовать на турнире свою форму: «[...] Подобная щепетильность Epic Games к шоу накладывает кучу ограничений на самих игроков. Жесточайшие требования к форме (VP, например, так и не разрешили надеть свою форму, а нам пришлось делать новую в Нью-Йорке), долгие репетиции выхода до дня игр, правила, касаемые наушников и даже твоего взгляда. Пул подобных вещей огромен, его трудно весь перечислить, но он строгий и карается дисквалификацией».  

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Форма Raised by Kings

Форма Sentinels

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