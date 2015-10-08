16-летний американец выиграл 3 млн долларов в Fortnite и вошел в топ-10 киберспортсменов по призовым

16-летний американский игрок Кайл «Bugha» Гирсдорф стал чемпионом мира по Fortnite в одиночном зачете.
Bugha выиграл с огромным отрывом: у него 59 очков (начисляются за убийства и высокие места на каждой из 6 карт финала), у серебряного призера – 33.
Кайл заработал 3 млн долларов за первое место и сразу же попал в топ-10 киберспортсменов по призовым.
Остальные места в тройке также заняли американцы: Psalm за второе место получил 1,8 млн, EpikWhale – 1,2 млн за третье.
На чемпионате мира по Fortnite разыгрывается 30 млн долларов – на данный момент, до начала The International 2019 по Доте, это максимальный призовой фонд в киберспорте.
До ЧМ по Fortnite первые 40 мест в рейтинге самых высоких призовых за карьеру занимали дотеры. Bugha подвинул из топ-10 чемпиона TI 2015 Питера «PPD» Дагера.
Российского игрока дисквалифицировали на последней карте
Топ-10 киберспортсменов по призовым
1. KuroKy (Германия) – 4,2 млн долларов
2. Miracle- (Иордания) – 3,8 млн долларов
3. N0tail (Дания) – 3,8 млн долларов
4. MinD_ContRoL (Болгария) – 3,6 млн долларов
5. Matumbaman (Финляндия) – 3,5 млн долларов
6. SumaiL (Пакистан) – 3,3 млн долларов
7. JerAx (Финляндия) – 3,3 млн долларов
8. GH (Ливан) – 3,2 млн долларов
9. UNiVeRsE (США) – 3 млн долларов
10. Bugha (США) – 3 млн долларов
Fortnite до сих пор невозможно смотреть. ЧМ и рядом не cтоит с The International
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