Для Championship Manager-01/02 выпустили составы 2019 года

Моддеры с Champman0102 выпустили базу игроков за март 2019 года для Championship Manager-01/02.

С установленной базой пользователи смогут сыграть в оригинальную игру с современными составами. Скачать обновленную базу можно по ссылке.

Championship Manager-01/02 – одна из самых популярных игр серии Championship Manager, которая с 2005 года была переименована в Football Manager. Игра вышла на ПК и Xbox в 2001 году.

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