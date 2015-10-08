Месси, Гнабри и Мактомини появятся на обложке Pro Evolution Soccer 2020

Konami сообщила, кто появится на обложке Pro Evolution Soccer 2020.

На обложке новой серии футбольного симулятора появятся форвард «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини. Старший директор по развитию бренда и бизнеса Konami Йонас Лигард также отметил, что на обложке может появиться еще один игрок, о котором компания пока не может говорить.

Ранее Konami объявила о партнерстве с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

PES 2020 выйдет 10 сентября на PC, Xbox и PlayStation 4.

Гризманн похвастался убийственным составом в PES. Там Марадона, Месси и Роналдиньо

Лучший инстаграм про видеоигры