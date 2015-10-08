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Месси, Гнабри и Мактомини появятся на обложке Pro Evolution Soccer 2020

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Серж Гнабри Скотт Мактомини Konami Спортивные Pro Evolution Soccer 2020 Игры

Konami сообщила, кто появится на обложке Pro Evolution Soccer 2020.

На обложке новой серии футбольного симулятора появятся форвард «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини. Старший директор по развитию бренда и бизнеса Konami Йонас Лигард также отметил, что на обложке может появиться еще один игрок, о котором компания пока не может говорить.

Ранее Konami объявила о партнерстве с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

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