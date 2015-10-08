Наверх
Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Роналду и Месси вошли в команду лучших игроков сезона в FIFA 19

    Теги EA Sports FIFA 19 Игры

    EA Sports представила состав лучших игроков сезона в FIFA 19.

    Основной состав

    Ян Облак («Атлетико») – 95
    Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 96
    Калиду Кулибали («Наполи») – 96
    Йозуа Киммих («Бавария») – 95
    Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 94
    Марко Ройс («Боруссия Д») – 98
    Николя Пепе («Лилль») – 96
    Кай Хаверц («Байер») – 95
    Криштиану Роналду («Ювентус») – 99
    Лионель Месси («Барселона») – 99
    Килиан Мбаппе (ПСЖ») – 96

    Запасные

    Алиссон («Ливерпуль») – 95
    Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 95
    Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 94
    Джейдон Санчо (Боруссия Д») – 96
    Пабло Сарабия («Севилья») – 94
    Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 96
    Карим Бензема («Реал Мадрид») – 96
    Фабио Куальярелла («Сампдория») – 96
    Луис Суарес («Барселона») – 98

    Лучший инстаграм про видеоигры

    «Мы просто выполняем госзадание». Организаторы объяснили, зачем нужен бессмысленный турнир по FIFA за миллионы

     

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться