Роналду и Месси вошли в команду лучших игроков сезона в FIFA 19

EA Sports представила состав лучших игроков сезона в FIFA 19.
Основной состав
Ян Облак («Атлетико») – 95
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 96
Калиду Кулибали («Наполи») – 96
Йозуа Киммих («Бавария») – 95
Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 94
Марко Ройс («Боруссия Д») – 98
Николя Пепе («Лилль») – 96
Кай Хаверц («Байер») – 95
Криштиану Роналду («Ювентус») – 99
Лионель Месси («Барселона») – 99
Килиан Мбаппе (ПСЖ») – 96
Запасные
Алиссон («Ливерпуль») – 95
Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 95
Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 94
Джейдон Санчо (Боруссия Д») – 96
Пабло Сарабия («Севилья») – 94
Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 96
Карим Бензема («Реал Мадрид») – 96
Фабио Куальярелла («Сампдория») – 96
Луис Суарес («Барселона») – 98
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