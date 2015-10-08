В Москве пройдет турнир по FIFA с бюджетом 37,5 млн рублей. Пригласили иностранных игроков, а за неделю до начала запретили им играть

Канал «Штаны на киберлямках» заметил, что Moscow Cyber CUP потерял статус международного за несколько дней до старта соревнований.

Moscow Cyber CUP – турнир по FIFA 19, проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационных технологий города Москвы и Департаментом спорта города Москвы.

Турнир был объявлен как международный, организаторы пригласили 32 игроков, среди которых два голландских киберспортсмена, американский игрок, а также два украинских и два белорусских фифера. Организаторы оплатили билеты и проживание зарубежным игрокам. Несколько дней назад всем иностранным участникам турнира сообщили, что турнир стал исключительно российским, и они могут попасть на него на тех же условиях, но только в качестве гостей, сыграть на турнире будет нельзя.

Moscow Cyber CUP проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационных технологий города Москвы и Департаментом спорта города Москвы. Если верить сайту госзакупок, бюджет составил более 37,5 млн рублей. Турнир состоится 15 июня на стадионе «ЦСКА Арена». Сообщается, что на нем выступят группа Burito и балет Todes.

Белорусский игрок Денис Крумкачев в разговоре с Cyber.sports.ru подтвердил, что организаторы изменили статус турнира с международного на российский и предложили приехать в качестве гостя на тех же условиях. Крумкачев отметил, что все равно доволен тем, что его пригласили, и не имеет претензий к организаторам.

Информацию подтвердил и еще один белорусский фифер Илья Шиманский. Он уточнил, что приглашение на турнир пришло несколько недель назад, а об изменении статуса турнира игрокам сообщили 9 июня.

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