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    В Москве пройдет турнир по FIFA с бюджетом 37,5 млн рублей. Пригласили иностранных игроков, а за неделю до начала запретили им играть

    Теги FIFA 19 Игры

    Канал «Штаны на киберлямках» заметил, что Moscow Cyber CUP потерял статус международного за несколько дней до старта соревнований.

    Moscow Cyber CUP – турнир по FIFA 19, проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационных технологий города Москвы и Департаментом спорта города Москвы.

    Турнир был объявлен как международный, организаторы пригласили 32 игроков, среди которых два голландских киберспортсмена, американский игрок, а также два украинских и два белорусских фифера. Организаторы оплатили билеты и проживание зарубежным игрокам. Несколько дней назад всем иностранным участникам турнира сообщили, что турнир стал исключительно российским, и они могут попасть на него на тех же условиях, но только в качестве гостей, сыграть на турнире будет нельзя.

    Moscow Cyber CUP проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационных технологий города Москвы и Департаментом спорта города Москвы. Если верить сайту госзакупок, бюджет составил более 37,5 млн рублей. Турнир состоится 15 июня на стадионе «ЦСКА Арена». Сообщается, что на нем выступят группа Burito и балет Todes.

    Белорусский игрок Денис Крумкачев в разговоре с Cyber.sports.ru подтвердил, что организаторы изменили статус турнира с международного на российский и предложили приехать в качестве гостя на тех же условиях. Крумкачев отметил, что все равно доволен тем, что его пригласили, и не имеет претензий к организаторам.

    Информацию подтвердил и еще один белорусский фифер Илья Шиманский. Он уточнил, что приглашение на турнир пришло несколько недель назад, а об изменении статуса турнира игрокам сообщили 9 июня.

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