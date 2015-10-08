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    Пасьянс «Косынка» и Mortal Kombat попали в Зал славы видеоигр

    Теги Mortal Kombat 11 Halo World of Warcraft NBA 2K Doom Pokemon Tetris Sid Meier’s Civilization VI Игры

    В Зал славы видеоигр попал пасьянс «Косынка» – игра Microsoft, вышедшая в 1990-м.

    Также в Зал славы вошли файтинг Mortal Kombat (1992), гонки Super Mario Kart (1992) и текстовый квест Colossal Cave Adventure (1976). 

    Нью-йоркский музей игр The Strong открыл свой Зал славы в 2015 году. В него вошли Final Fantasy VII, John Madden Football, Spacewar!, Tomb Raider, Donkey Kong, Halo: Combat Evolved, Pokémon Red and Green, Street Fighter II, Grand Theft Auto III, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, DOOM, Pac-Man, Pong, Super Mario Bros., Tetris, World of Warcraft.

    Не попавшие в Зал славы финалисты 2019 года

    Candy Crush Saga
    Centipede
    Dance Dance Revolution
    Half-Life
    Myst
    NBA 2K
    Sid Meier’s Civilization
    Super Smash Bros. Melee

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