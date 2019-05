Пасьянс «Косынка» и Mortal Kombat попали в Зал славы видеоигр

В Зал славы видеоигр попал пасьянс «Косынка» – игра Microsoft, вышедшая в 1990-м.

Также в Зал славы вошли файтинг Mortal Kombat (1992), гонки Super Mario Kart (1992) и текстовый квест Colossal Cave Adventure (1976).

Нью-йоркский музей игр The Strong открыл свой Зал славы в 2015 году. В него вошли Final Fantasy VII, John Madden Football, Spacewar!, Tomb Raider, Donkey Kong, Halo: Combat Evolved, Pokémon Red and Green, Street Fighter II, Grand Theft Auto III, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, DOOM, Pac-Man, Pong, Super Mario Bros., Tetris, World of Warcraft.

Не попавшие в Зал славы финалисты 2019 года

Candy Crush Saga

Centipede

Dance Dance Revolution

Half-Life

Myst

NBA 2K

Sid Meier’s Civilization

Super Smash Bros. Melee

