Хип-хоп исполнитель The Weeknd инвестировал в киберспортивный холдинг

Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd – канадский хип-хоп исполнитель, инвестировал в кибеспортивный холдинг Overactive Media и таким образом, стал его совладельцем.

В холдинг входят: команда по Overwatch Toronto Defiant и организация Splyce.

У Splyce имеются составы по: Halo 5: Guardians, StarCraft II, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Black Ops III, World of WarCraft и другим играм. Суммарные призовые организации составляют практически 3 миллиона долларов.

Ранее Splyce уже получала инвестиции в размере 2,6 миллионов долларов от фирм The Ledger Group и First Serve Partners.