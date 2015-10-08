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    Хип-хоп исполнитель The Weeknd инвестировал в киберспортивный холдинг

    Теги Overwatch League Игры

    Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd – канадский хип-хоп исполнитель, инвестировал в кибеспортивный холдинг Overactive Media и таким образом, стал его совладельцем.

    В холдинг входят: команда по Overwatch Toronto Defiant и организация Splyce. 

    У Splyce имеются составы по: Halo 5: Guardians, StarCraft II, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Black Ops III, World of WarCraft и другим играм. Суммарные призовые организации составляют практически 3 миллиона долларов.

    Ранее Splyce уже получала инвестиции в размере 2,6 миллионов долларов от фирм The Ledger Group и First Serve Partners.

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