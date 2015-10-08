Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл 8-часовую гонку в автосимуляторе rFactor 2

Пилот симулятора McLaren Руди ван Бюрен и гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграли марафон в rFactor 2.

Они занял первое место в восьмичасовой гонке на выносливость «8 часов Сильверстоуна» на Virtual Endurance Championship.

rFactor 2 – реалистичный компьютерный гоночный симулятор. Чемпионат Virtual Endurance Championship проводится энтузиастами с 2008 года.

Ранее Ферстаппен принял участие в двух киберспортивных марафонах – в Батерсте (iRacing) и Себринге (rFactor 2).

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