Наверх
Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл 8-часовую гонку в автосимуляторе rFactor 2

    Теги Игры

    Пилот симулятора McLaren Руди ван Бюрен и гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграли марафон в rFactor 2.

    Они занял первое место в восьмичасовой гонке на выносливость «8 часов Сильверстоуна» на Virtual Endurance Championship.

    rFactor 2 – реалистичный компьютерный гоночный симулятор. Чемпионат Virtual Endurance Championship проводится энтузиастами с 2008 года.

    Ранее Ферстаппен принял участие в двух киберспортивных марафонах – в Батерсте (iRacing) и Себринге (rFactor 2).

    «Что происходит с двигателем? О боже!». Лучшие радиопереговоры Гран-при Бахрейна

    Как хорошо ты знаешь The International? Тест от Cyber.sports.ru и WASD.TV

    Результаты

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей