Игроки в FIFA 19 могут нанять трейдеров за 8 фунтов в час

Bark сообщил о запуске сервиса по найму трейдеров в FIFA 19.

За 8 фунтов в час трейдеры помогут зарабатывать игрокам на перепродаже карточек Ultimate Team за внутриигровую валюту. Для этого необходимо дать трейдерам доступ к своим аккаунтам. Стоимость карточек разных игроков может достигать от пары тысяч монет до нескольких миллионов.

Желающие стать трейдерами должны будут подтвердить свою личность, их данные будут тщательно проверять. Также Bark рекомендует трейдерам и игрокам подписывать контракты.

Bark – рынок веб-услуг, был запущен в 2014 году.

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