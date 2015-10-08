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    Карточка Модрича из команды года – сильнейшая в истории FIFA

    Теги Лука Модрич Кевин де Брюйне FIFA 19 Игры

    7 января EA Sports представила команду года FIFA 19, игроков которой выбрали разработчики, журналисты, спортсмены и члены сообщества.

    В число 11 лучших был включен и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Его улучшенная карточка оказалась сильнейшей в истории футбольного симулятора.

    Общий рейтинг Модрича в команде года – 99 (максимально возможный), при этом отдельные показатели находятся на уровне 90 и выше: скорость – 90, удар – 94, пас – 99, дриблинг – 99, защита – 94, физика – 90.

    Главное отличие этой карточки Модрича заключается в том, что сумма всех внутриигровых показателей составляет 2701 – выше, чем у любой другой карточки в истории FIFA. В команде года ближе всех к хорвату находится Кевин де Брюйне с суммой 2599.

    Помимо Модрича и де Брюйне в команду года вошли вратарь Давид Де Хеа, защитники Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Виргил ван Дейк, полузащитник Нголо Канте, а также нападающие Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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