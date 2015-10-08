Наверх

    FIFA 18 и UFC 3 вошли в топ-5 самых популярных консольных игр в России в 2018-м

    Теги бизнес Playstation 4 Xbox One FIFA 18 Detroit: Become Human God of War 4 Nintendo Игры

    Розничная компания «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о продажах видеоигр и консолей в 2018 году.

    Согласно отчету, за первые три квартала 2018-го было продано 300 тысяч консолей на сумму 6,8 млрд рублей. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 35% и 40% соответственно. Ожидается, что по итогам этого года российский рынок консолей может превысить 12 млрд рублей.

    Лидирующие позиции по продажам занимает PlayStation 4. Рыночная доля платформы составляет 70% в штуках и 77% в деньгах. Бренд Nintendo вдвое увеличил долю в штуках и приблизился к результатам продаж консолей семейства Xbox.

    Также компания отметила, что выручка от продажи консолей впервые превзошла показатели 2014 года, когда в России начался валютный кризис. Это связывают с тем, что средний возраст российского игрока приблизился к 30 годам.

    Продажи игр для консолей в 2018-м увеличились на 16%, выручка от них – на 19%. В пятерку самых популярных игр вошли FIFA 18, God of War, Detroit: Become Human, ремастер The Last of Us для PS4 и EA Sports UFC 3.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться