FIFA 18 и UFC 3 вошли в топ-5 самых популярных консольных игр в России в 2018-м

Розничная компания «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о продажах видеоигр и консолей в 2018 году.

Согласно отчету, за первые три квартала 2018-го было продано 300 тысяч консолей на сумму 6,8 млрд рублей. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 35% и 40% соответственно. Ожидается, что по итогам этого года российский рынок консолей может превысить 12 млрд рублей.

Лидирующие позиции по продажам занимает PlayStation 4. Рыночная доля платформы составляет 70% в штуках и 77% в деньгах. Бренд Nintendo вдвое увеличил долю в штуках и приблизился к результатам продаж консолей семейства Xbox.

Также компания отметила, что выручка от продажи консолей впервые превзошла показатели 2014 года, когда в России начался валютный кризис. Это связывают с тем, что средний возраст российского игрока приблизился к 30 годам.

Продажи игр для консолей в 2018-м увеличились на 16%, выручка от них – на 19%. В пятерку самых популярных игр вошли FIFA 18, God of War, Detroit: Become Human, ремастер The Last of Us для PS4 и EA Sports UFC 3.