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    Президент ОКР о киберспорте: «Действо, которое приводит к убийствам монстров или кого-то еще, не является спортом априори»

    Теги Станислав Поздняков ОКР Киберспорт Киберспорт Игры

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о шансах киберспорта попасть в программу Олимпийских игр.

    «То действо, которое приводит к убийствам монстров или кого-то еще, не является спортом априори. Думаю, в этой ситуации все будут единодушны. Все, что связано с насилием, неприменимо к идеалам олимпизма и к олимпийским ценностям.

    Возможно, это будут симуляторы, имитаторы спортивной деятельности. Киберспортсмен должен двигаться. При соблюдении этих условий у киберспорта есть будущее. [...]

    Главным условием международного олимпийского движения при включении новых дисциплин является близость запросам и потребностям молодежи», – считает Поздняков.

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