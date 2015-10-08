Президент ОКР о киберспорте: «Действо, которое приводит к убийствам монстров или кого-то еще, не является спортом априори»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о шансах киберспорта попасть в программу Олимпийских игр.

«То действо, которое приводит к убийствам монстров или кого-то еще, не является спортом априори. Думаю, в этой ситуации все будут единодушны. Все, что связано с насилием, неприменимо к идеалам олимпизма и к олимпийским ценностям.

Возможно, это будут симуляторы, имитаторы спортивной деятельности. Киберспортсмен должен двигаться. При соблюдении этих условий у киберспорта есть будущее. [...]

Главным условием международного олимпийского движения при включении новых дисциплин является близость запросам и потребностям молодежи», – считает Поздняков.