«Даллас» представил игроков в стиле Overwatch

Клуб НБА «Даллас Маверикс» выпустил видео, в котором представил игроков команды в стиле Overwatch.

Впервые спортивный клуб, не владеющий слотом в Лиге Overwatch, использовал образы из игры.

Overwatch – онлайн-экшен от первого лица, разработанный студией Blizzard Entertainment и выпущенный в 2016 году. В мае 2017-го разработчики сообщили, что общее количество игроков в Overwatch достигло 40 млн.

Лига Overwatch – главный турнир по игре, его организатором выступает сама компания Blizzard. Дебютный сезон OWL, общий призовой фонд которого составил 3,5 млн долларов, прошел с декабря 2017 года по июль 2018-го. Первым чемпионом OWL стала London Spitfire. Второй сезон лиги стартует 14 февраля 2019 года, его призовой фонд пока не объявлен.

Некоторые клубы НБА – «Голден Стэйт», «Вашингтон», «Майами», Сакраменто», «Филадельфия» и «Денвер» – инвестировали в команды OWL в первом сезоне.

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