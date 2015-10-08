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    Василий Уткин о киберспорте: «Мне не нравится, потому что я здесь не вижу соревнование людей»

    Теги Василий Уткин Киберспорт Киберспорт FIFA 19 Игры

    Футбольный комментатор Василий Уткин стал гостем шоу Василия Вакуленко – GAZLIVE.

    Уткин рассказал о своем отношении к киберспорту и вспомнил, насколько сложно было озвучивать футбольный симулятор FIFA.

    Пробовал ли когда-нибудь комментировать киберспорт?

    «Нет, я не понимаю, что там происходит. Уважаемое занятие, просто это не спорт. Это игра. Пожалуйста, кто хочет… Мне не нравится, потому что я здесь не вижу соревнование людей. Мне важно, чтобы люди принимали участие. Я понимаю, что они там принимают участие, но это не то, что является зрелищем. Поэтому [киберспорт] находится за пределами моего понимания.

    Я понимаю, что это очень массовое занятие, но по массовости никто не переборет онанизм, если это игра – ее тоже можно комментировать. А тот, кто сумеет ее монетизировать, станет хозяином мира».

    Про озвучку игр серии FIFA

    «Это было давно, поэтому я просто не помню уже. Это была неплохая сумма по тем временам. Примерно как я тогда получал за ведение мероприятия какого-то. Но это была тяжелая работа. Я тогда здорово покалечил голос в первый раз.

    Это был 2006 год, выход FIFA на русском языке был приурочен к чемпионату мира. И накануне это была довольно интенсивная работа. Ты сидишь в замкнутом помещении в маленькой студии звукозаписи и орешь там на разные лады. И потом я на чемпионате мира сорвал голос и был вынужден 3-4 дня его лечить. [...]

    Я тоже с удовольствием это вспоминаю. Там были два технических формата. В другом комментировал мой друг Юра Розанов. И получилось так, что решили продолжать тот формат, а мне, чтобы записать все это заново, пришлось бы проделать всю эту работу. И они решили, что им не нужно это».

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