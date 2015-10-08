PlayStation 4 исполнилось 5 лет. FIFA 18 и GTA V вошли в топ-5 самых продаваемых игр

PlayStation 4 вышла 15 ноября 2013 года.
Sony представила инфографику к пятилетию консоли.
С момента релиза PS4 было продано более 86 млн консолей.
Топ-5 игр по продажам
Call of Duty: Black Ops III
Call of Duty: WWII
FIFA 17
FIFA 18
Grand Theft Auto V
Топ-5 популярных игр в PS Plus
Call of Duty: Black Ops III
Destiny 2
Dead by Daylight
Just Cause 3
Mafia III
Топ-5 расцветок контроллеров
Антрацитовый черный
Синяя волна
Красная лава
Белый ледник
Зеленый камуфляж
Помните мем с мотыльком? Его даже закосплеили
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