PlayStation 4 исполнилось 5 лет. FIFA 18 и GTA V вошли в топ-5 самых продаваемых игр

PlayStation 4 вышла 15 ноября 2013 года.

Sony представила инфографику к пятилетию консоли.

С момента релиза PS4 было продано более 86 млн консолей.

Топ-5 игр по продажам



Call of Duty: Black Ops III

Call of Duty: WWII

FIFA 17

FIFA 18

Grand Theft Auto V

Топ-5 популярных игр в PS Plus

Call of Duty: Black Ops III

Destiny 2

Dead by Daylight

Just Cause 3

Mafia III

Топ-5 расцветок контроллеров

Антрацитовый черный

Синяя волна

Красная лава

Белый ледник

Зеленый камуфляж

Полная инфографика