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    PlayStation 4 исполнилось 5 лет. FIFA 18 и GTA V вошли в топ-5 самых продаваемых игр

    Теги Call of Duty Playstation 4 FIFA 18 Grand Theft Auto 5 Sony PlayStation Игры

    PlayStation 4 вышла 15 ноября 2013 года.

    Sony представила инфографику к пятилетию консоли.

    С момента релиза PS4 было продано более 86 млн консолей.

    Топ-5 игр по продажам

    Call of Duty: Black Ops III
    Call of Duty: WWII
    FIFA 17
    FIFA 18
    Grand Theft Auto V

    Топ-5 популярных игр в PS Plus

    Call of Duty: Black Ops III
    Destiny 2
    Dead by Daylight
    Just Cause 3
    Mafia III

    Топ-5 расцветок контроллеров

    Антрацитовый черный
    Синяя волна
    Красная лава
    Белый ледник
    Зеленый камуфляж

    Помните мем с мотыльком? Его даже закосплеили

    Полная инфографика

     

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