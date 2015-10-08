Наверх

    Уполномоченный по правам человека в РФ: «Наркомания вытесняется игроманией и уходом молодежи в виртуальный мир»

    Теги Киберспорт Киберспорт Игры

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сравнила игровую зависимость с наркоманией.

    «Проблемы сегодняшнего дня – наркомания вытесняется игроманией и уходом молодежи в виртуальный мир», – считает омбудсмен.

    В прошлом году Москалькова уже предлагала лечить детей от игромании.

    «Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет, кроме позитива, несет в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия», – написала Москалькова в инстаграме.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться