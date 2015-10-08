Уполномоченный по правам человека в РФ: «Наркомания вытесняется игроманией и уходом молодежи в виртуальный мир»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сравнила игровую зависимость с наркоманией.

«Проблемы сегодняшнего дня – наркомания вытесняется игроманией и уходом молодежи в виртуальный мир», – считает омбудсмен.

В прошлом году Москалькова уже предлагала лечить детей от игромании.

«Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет, кроме позитива, несет в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия», – написала Москалькова в инстаграме.