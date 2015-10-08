В FIFA 19 добавили новые лица Бэйла, Диего Косты, Лингарда и Заа

EA Sports выпустила очередное крупное обновление для FIFA 19.

С ним в игру добавили 50 новых лиц, в том числе для Гарета Бэйла, Диего Косты, Уилфрида Заа и Джесси Лингарда.

FIFA 19 вышла 28 сентября на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch. В игре появилась Лига чемпионов, а также дополнительные правила для быстрых матчей и новая механика ударов с таймингом.

Пробовали играть в FIFA и PES на телефоне? Сейчас это не больно

Лингард в FIFA 19

Заа в FIFA 19

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