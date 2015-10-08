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    Игрока Faze Clan по FIFA обвинили в гомофобии и отстранили от турниров

    Теги Electronic Arts FIFA 19 Игры

    Electronic Arts обвинила профессионального игрока в FIFA Тассала «Tass» Рушана в гомофобии и отстранила его от турниров.

    Дело в том, что на своем стриме по FIFA 19 игрок Faze Clan употребил гомофобное ругательство «fag» (сокращение от «faggot»). Как долго продлится его бан – неизвестно.

    Позже Рушан извинился за свое поведение.

    «Я прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова. Обычно я не позволяю себе такого, но теперь нарушил правила поведения, установленные Faze и EA. Это открыло мне глаза. Теперь я буду внимательнее следить за своими словами и сделаю выводы из моей ошибки. Скоро я вернусь к соревнованиям», – написал Tass в твиттере.

    Рушан – британец, он представляет Faze Clan с января этого года. Ранее он выступал за Team Dignitas и Hashtag United F.C, в составе которой выиграл первый сезон Ultimate Team Championship Series 2017 в Европе.

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