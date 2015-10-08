EA Sports вернула фото Роналду на свой сайт

Фотография Криштиану Роналду снова появилась на сайте EA Sports в разделе FIFA 19.
Ранее, после того, как игрока обвинили в изнасиловании, компания удалила его изображение с сайта и из социальных сетей. Баннеры в твиттере и фейсбуке FIFA пока остаются без изменений – на них изображен логотип игры и отзывы о ней.
Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду, являющийся лицом рекламной кампании FIFA 19, изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.
«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности
Обложка раздела FIFA без Роналду
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