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    EA Sports вернула фото Роналду на свой сайт

    Теги Криштиану Роналду FIFA Другие

    Фотография Криштиану Роналду снова появилась на сайте EA Sports в разделе FIFA 19.

    Ранее, после того, как игрока обвинили в изнасиловании, компания удалила его изображение с сайта и из социальных сетей. Баннеры в твиттере и фейсбуке FIFA пока остаются без изменений – на них изображен логотип игры и отзывы о ней. 

    Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду, являющийся лицом рекламной кампании FIFA 19, изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

    «Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

    Обложка раздела FIFA без Роналду

    Обложка раздела FIFA после того, как Роналду вернули

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