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    «Торонто» выиграл Кубок Стэнли в симуляции NHL 19

    Теги Торонто Кубок Стэнли Сан-Хосе Сергей Бобровский НХЛ Эрик Карлссон Коннор Макдэвид Патрик Лайне Расмус Далин NHL 19 натив Другие

    EA Sports провела симуляцию сезона-2018/19 Национальной хоккейной лиги в NHL 19.

    В этой симуляции Кубок Стэнли достался «Торонто»: в финальной серии канадская команда победила «Сан-Хосе» со счетом 4-3. Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем был признан Сергей Бобровский.

    Индивидуальные награды по итогам сезона

    «Харт трофи» – Коннор Макдэвид

    «Тед Линдсей Эворд» – Коннор Макдэвид

    «Арт Росс Трофи» – Коннор Макдэвид

    «Морис Ришар Трофи» – Патрик Лайне

    «Джеймс Норрис Трофи» – Эрик Карлссон

    «Везина Трофи» – Сергей Бобровский

    «Колдер Трофи» – Расмус Далин

    NHL 19 вышла 14 сентября на PlayStation 4 и Xbox One.

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