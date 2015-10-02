«Торонто» выиграл Кубок Стэнли в симуляции NHL 19

EA Sports провела симуляцию сезона-2018/19 Национальной хоккейной лиги в NHL 19.
В этой симуляции Кубок Стэнли достался «Торонто»: в финальной серии канадская команда победила «Сан-Хосе» со счетом 4-3. Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем был признан Сергей Бобровский.
Индивидуальные награды по итогам сезона
«Харт трофи» – Коннор Макдэвид
«Тед Линдсей Эворд» – Коннор Макдэвид
«Арт Росс Трофи» – Коннор Макдэвид
«Морис Ришар Трофи» – Патрик Лайне
«Джеймс Норрис Трофи» – Эрик Карлссон
«Везина Трофи» – Сергей Бобровский
«Колдер Трофи» – Расмус Далин
NHL 19 вышла 14 сентября на PlayStation 4 и Xbox One.
The @EASportsNHL 2018-19 season sim is here. Thoughts? 🤔🤔 #NHL19 pic.twitter.com/1NHPXwlAXS— TSN (@TSN_Sports) 1 октября 2018 г.
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