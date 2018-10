«Торонто» выиграл Кубок Стэнли в симуляции NHL 19

EA Sports провела симуляцию сезона-2018/19 Национальной хоккейной лиги в NHL 19.

В этой симуляции Кубок Стэнли достался «Торонто»: в финальной серии канадская команда победила «Сан-Хосе» со счетом 4-3. Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем был признан Сергей Бобровский.

Индивидуальные награды по итогам сезона

«Харт трофи» – Коннор Макдэвид

«Тед Линдсей Эворд» – Коннор Макдэвид

«Арт Росс Трофи» – Коннор Макдэвид

«Морис Ришар Трофи» – Патрик Лайне

«Джеймс Норрис Трофи» – Эрик Карлссон

«Везина Трофи» – Сергей Бобровский

«Колдер Трофи» – Расмус Далин

NHL 19 вышла 14 сентября на PlayStation 4 и Xbox One.

The @EASportsNHL 2018-19 season sim is here. Thoughts? 🤔🤔 #NHL19 pic.twitter.com/1NHPXwlAXS