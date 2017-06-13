Timon стал первым россиянином за 7 лет, попавшим на ЧМ по FIFA

Киберфутболист киберспортивной команды Gambit Esports и ПФК ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев прошел в финальную стадию чемпионата мира по FIFA.

Timon переиграл в европейском отборе шведа Zimme со счетом 3:2.

Таким образом, Timon стал первым игроком из России за последние 7 лет, попавшим на чемпионат мира по FIFA.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне. Победитель получит 200 000 долларов и приглашение на вручение награды «Золотого мяча» FIFA.