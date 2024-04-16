60 млн долларов разыграют на Esports World Cup в Эр-Рияде. 7 млн долларов выделят на квалификации

Теги Rocket League Dota 2 PUBG Honor of Kings Fortnite Apex Legends Teamfight Tactics League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Overwatch 2 Призовые Free Fire PUBG Mobile Tekken 8 StarCraft 2 Street Fighter 6 EA Sports FC Counter-Strike 2 Tom Clancy’s Rainbow Six Esports World Cup Dota 2

Анонсирован призовой фонд чемпионата мира по киберспорту.

Организаторы Esports World Cup объявили, что общий призовой фонд составит более 60 млн долларов. Это рекордная сумма в истории киберспорта, предыдущий рекорд – 45 млн долларов на Gamers8 в 2023-м.

Клубный чемпионат принесет 20 млн долларов 16 лучшим клубам по итогам их общего выступления. Это новый формат, ориентированный на соревнования по нескольким играм, в котором каждый клуб сможет выставить свои составы в нескольких играх. По итогам турнира клуб, показавший лучшие результаты, будет признан первым в мире чемпионом Esports World Cup.

Оставшийся призовой фонд будет поделен на три категории: турниры по отдельным играм, вознаграждения игроков (MVP) и квалификации. Общая сумма сумма призовых для турниров по отдельным играм превысит 33 млн долларов. MVP каждого турнира получит минимум 50 тысяч долларов, а на квалификациях разыграют более 7 млн долларов.

На Esports World Cup пройдут турниры по Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, EA Sports FC 24, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battlegrounds, PUBG MOBILE, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, RENNSPORT, Rocket League, StarCraft II, Street Fighter 6, Teamfight Tactics и TEKKEN 8. Другие игры будут объявлены в ближайшее время.

Esports World Cup пройдет летом 2024 года в Эр-Рияде.

1 комментарий
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А че никто не пишет в новостях и в комментах, что esports World Cup входит в правительственную программу Saudi Vision 2030, план которой утвердил наследный принц Саудовской Аравии. И что их государство ущемляет права женщин и бла бла бла. Или только в России такие чемпионаты, которые спонсируется государством, являются зашкваром, а тут другое - вы не понимаете
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