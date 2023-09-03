📝 Мы ищем новостника!

Теги Кибер Вакансии Dota 2

📝 Мы ищем новостника!.

Если вы держите руку на пульсе всех киберспортивных событий, новинок игро-, кино- и стримерской индустрий, можете быстро вникнуть в суть инфоповода и выделить главное, а также не прочь провести вечер-другой на стриме Ильи Мэддисона, Александра «Nix» Левина или Ильи «M0nesy» Осипова в поиске оригинальных историй, значит, вакансия новостника – именно для вас!

От вас требуется:

  • грамотный русский язык и умение кратко излагать свои мысли;
  • знание английского для перевода информации как в текстовом виде, так и на слух;
  • адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;
  • выполнить тестовое задание.

Тестовое задание:

  1. Переведите и оформите в новость несколько самых жарких цитат Шеннона «SUNSfan» Скоттэна и Троелса «Synderen» Нильсена по августовскому обновлению Доты из подкаста We Say Things.
  2. Напишите новость по актуальному багу или статистическому факту из Доты или CS:GO (примеры – здесьздесь и здесь). Информацию можно найти на Dotabuff, HLTV, Esports Charts, Opendota, Stratz, Dota2ProTracker, Spectral.gg, сабреддите Доты или КС, в твиттере Ноксвилля и на других подобных ресурсах.
  3. Напишите новость про игры или кино, которую мы упустили из виду на этой неделе.

Оформите новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть, дополнительный контекст. В конце укажите источник, из которого брали информацию.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на k.semenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Кибер». Дедлайн – 23:59 воскресенья, 10 сентября.

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4 комментария

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Petr_The_First
опять вы ищите новостника?
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loneliness mode
Ответ Petr_The_First
опять вы ищите новостника?
никто не хочет работать за кириешки
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CaesaroK
Приятно, что наша критика новостников даёт плоды. Либо они сами понимают в каком они говне и уходят, либо админы понимают, какое говно выдают новостники и кикают их. Блаженство..
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laydying
rofl
бесплатно делать задание на ~20 часов чтобы получить работу за 20к рублей
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