📝 Мы ищем новостника!

Теги Кибер Вакансии Dota 2

Если вы держите руку на пульсе всех киберспортивных событий, новинок игро- и киноиндустрии, можете быстро вникнуть в суть инфоповода и выделить главное, а также не прочь провести вечер-другой на стриме Ильи Мэддисона, значит вакансия новостника – именно для вас!

От вас требуется:

  • грамотный русский язык и умение кратко излагать свои мысли;
  • знание английского для перевода информации как в текстовом виде, так и на слух;
  • адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;
  • выполнить тестовое задание.

Тестовое задание:

  1. Переведите и оформите в новость несколько самых жарких цитат Троелса «Synderen» Нильсена и Шеннона «SUNSfan» Скоттэна из недавнего подкаста We Say Things.
  2. Напишите новость по актуальному багу или статистическому факту из Доты или CS:GO (примеры – здесьздесь и здесь). Информацию можно найти на Dotabuff, HLTV, Esports Charts, Opendota, Stratz, Dota2ProTracker, Spectral.gg, сабреддите Доты или КС, в твиттере Ноксвилля и на других подобных ресурсах.
  3. Напишите новость про игры или кино, которую мы упустили из виду на этой неделе.

Оформите новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть, дополнительный контекст. В конце укажите источник, из которого брали информацию.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на k.semenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Кибер». Дедлайн – 23:59 воскресенья, 12 марта.

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3 комментария

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Азат Хаматгалеев
Ответ Константин Семёнов
а в генералах сколько будет
А генералы в 22:00
+2
0
+2
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Константин Семёнов
Ответ Азат Хаматгалеев
Готов писать новости за игру в Цитадели по курсу 1 игра = 1 новость
а в генералах сколько будет
+1
0
+1
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Азат Хаматгалеев
Готов писать новости за игру в Цитадели по курсу 1 игра = 1 новость
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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