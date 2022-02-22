Во сколько выйдет патч 7.31

Патч 7.31 в Dota 2 выйдет 23 февраля, но точное время пока неизвестно.

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Обычно патчи выходят утром или в обед по Сиэтлу. Разница между местным временем и временем МСК составляет +11 часов – скорее всего, у нас патч выйдет вечером 23 февраля или в ночь на 24 февраля.

Ранее Valve заявила, что в новом патче будет переработан Techies. Также, вероятно, с обновлением в игре изменят карту и добавят нового героя – Primal Beast.

Когда выйдет новый патч в Доте? Комната ожидания 7.31

Новый герой Доты – кто он? Вы наверняка видели его в «Лабиринте Аганима»