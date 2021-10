Team Spirit тренируется на кухне

Team Spirit выложили видео из своего практиса.

Огромный розыгрыш к Инту! Подпишись на нашу телегу и забирай призы

Менеджер команды Дмитрий «Korb3n» Белов провел румтур по комнате, где Спириты будут играть групповую стадию. Место под команду – кухня, в туалете нет бумаги, игроки сидят так близко, что нет места откинуть спинку кресла, а на момент публикации видео интернет также отсутствовал.

Fresh news coming from the manager of our Dota roster! @Korb3n shows how the practice room looks like and talks about problems which our players have faced 👇🏻#SPIRITIX #SpiritDota pic.twitter.com/lum1NoDIRp