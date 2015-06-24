Cyber Traktor отстранили от участия в WePlay! Pushka League из-за подозрений в 322

Организаторы WePlay! Pushka League объявили об отстранении Cyber Traktor от участия в турнире.

По слова организаторов, несколько дней назад появились подозрения, что одна из команд в матче Cyber Legacy с Cyber Traktor играла не на победу. Матч во втором дивизионе лиги состоялся 26 апреля.

Представители киберспортивного отдела WePlay! и задействованные аналитики пришли к выводу, что Cyber Traktor с большой долей вероятности делала ставки на промежуточные результаты матчей. Расследование продолжается, но до выяснения всех обстоятельств Cyber Traktor отстранили от участия.

WePlay! также предлагает организации Cyber Traktor провести внутреннее расследование и поделиться его итогами.

Хоккейный клуб «Трактор» объявил об открытии киберспортивной организации в середине марта 2020 года.

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