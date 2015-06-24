Mail.ru Group списала 70% ESforce, в который входят Virtus.pro и RuHub. Холдинг подешевел со 100 до 30 млн долларов

Теги Virtus.pro Epic Esports Events RuHub ESforce Holding Бизнес Dota 2

Mail.ru Group опубликовала финансовый отчет за 2019 год.

Из него следует, что принадлежащий компании ESforce Holding, в который входят один излучших российских киберспортивных клубов Virtus.pro, организатор турниров Epic Esports Events и студия RuHub, был оценен в 30 млн долларов в декабре 2019 года. Стоимость актива в июне 2019 года оценивалась в 100 млн долларов. Она снизилась с 6,3 млрд рублей до 1,8 млрд рублей, что признается убытком от переоценки в 4,5 млрд рублей.

Летом 2019 года стало известно, что компания Modern Pick планирует приобрести 51% ESforce. Тогда холдинг оценивался в 110 млн долларов.

В феврале 2020 года РБК сообщил, что сделка сорвалась, а одним из претендентов на покупку стал Сбербанк.

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