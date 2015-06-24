Роман Чернявский: «По слухам, Maincast купил права на контент ESL на русском языке за 11 млн евро на 3 года»

Роман Чернявский, автор канала «Штаны на киберлямках», поделился возможным инсайдом о студии Maincast.

«Это не проверенная инфа, так что все может быть. Надежного подтверждения нет. Так что отнеситесь с осторожностью. Maincast выиграл тендер ESL, и на ближайшие три года все права на их контент на русском языке переезжают в Киев. Ну как тендер. По слухам, МК просто залили деньгами так, что их конкуренты покрутил пальцем у виска и со словами «нафиг, нафиг» ливнули. Опять же, по слухам, сумма контракта – 11 млн евро за три года. Лучше бы Лигу Чемпионов на русский язык купили, чесслово.

Но у МК вариантов не особо. Либо залить рынок деньгами, либо закрыться. На короткой дистанции они победили. А вот на длинной все очень спорно», – написал Чернявский.

Сейчас турниры ESL освещает студия RuHub. По оценке «Коммерсанта», стоимость прав на Английскую Премьер-лигу – 7 млн евро.

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