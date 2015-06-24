Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro

Virtus.pro сообщила, что генеральный менеджер организации Роман Дворянкин покинет должность в январе 2020 года.

Новым генеральным менеджером Virtus.pro станет Сергей Гламазда, который работает директором по развитию новых вертикалей в российском офисе Nielsen.

«Хочу поблагодарить наших игроков, без которых не было бы спортивных успехов, рекордов, обложек журналов и эфиров на главных каналах страны. Очень рад, что благодаря нашей медийной команде нам удалось трансформировать эти достижения в кратный рост аудиторных и коммерческих показателей. Ну и конечно не могу не поблагодарить наших болельщиков, чья поддержка и критика всегда помогала нам становиться лучше и сильнее», – прокомментировал Роман Дворянкин.

Дворянкин был менеджером Virtus.pro с 2016 года. Под его руководством организация выиграла 18 турниров по Доте, CS:GO, LoL и Paladins, общая сумма призовых – более 13,7 млн долларов.

На своей странице VK Роман уточнил, что ближайшие несколько лет он «планирует работать в Катаре на проекте, связанном с Чемпионатом мира по футболу 2022 года».

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