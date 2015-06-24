«Газпром-Медиа» претендует на право трансляции турниров ESL (РБК)

«Газпром-Медиа» и совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы» участвуют в тендере на право трансляции турниров ESL, сообщает РБК.

ESL проводит турниры серий ESL One по Доте, Intel Extreme Masters и ESL Pro League по CS:GO и другие. Последние три года турниры ESL на русском языке транслировала студия RuHub.

По данным РБК, начальная цена контракта оценивается в 2,8 млн долларов.

Последний на сегодняшний день турнир ESL по Доте прошел в Гамбурге с 22 по 27 октября. 12 команд разыграли 300 тысяч долларов, победу одержала TNC.

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