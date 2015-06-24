Рамзес – самый влиятельный человек в СНГ-киберспорте по версии Forbes

Forbes расположил оффлейнера Evil Geniuses Романа «Ramzes» Кушнарева на первом месте в списке самых влиятельных лиц киберспорта. В топ-3 также вошли игрок NaVi по CS:GO Александр «s1mple» Костылев и комментатор Виталий «v1lat» Волочай.

Участники рейтинга ранжировались по итоговому баллу, который формировался из трех слагаемых: денежного фактора, оценки влияния редакцией Forbes и результатов экспертного опроса.

Среди других участников списка – основатель Na’Vi Александр Кохановский, инвестор холдинга ESforce Алишер Усманов, основатель ESforce Антон Черепенников, игроки Даниил «Zeus» Тесленко, Алексей «Solo» Березин и Данил «Dendi» Ишутин, менеджеры Роман Дворянкин (Virtus.pro), Ярослав Комков (Winstrike), Евгений Золотарев (NaVi) и Ирина Семенова (Gambit), а также Мария «Mrs. Marple» Ермолина.

Ранее Рамзес стал победителем рейтинга Forbes «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт», а также являлся единственным представителем из киберспорта в июньском рейтинге 30 самых перспективных россиян по мнению издания.

15 самых влиятельных лиц киберспорта по мнению Forbes

1. Роман «Ramzes» Кушнарев

2. Александр «s1mple» Костылев

3. Виталий «v1lat» Волочай

4. Александр «ZeroGravity» Кохановский

5. Алишер Усманов

6. Роман Дворянкин

7. Антон «Sneg» Черепенников

8. Даниил «Zeus» Тесленко

9. Алексей «Solo» Березин

10. Ярослав Комков

11. Роман Романцов

12. Данил «Dendi» Ишутин

13. Мария «Mrs. Marple» Ермолина

14. Евгений Золотарев

15. Ирина Семенова

5 героев патча 7.22, от которых все устали

Следите за мейджорами и майнорами с нашим приложением Well Played