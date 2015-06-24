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Resolut1on и Epileptick1d перешли в Virtus.pro, Rodjer выставлен на трансфер

Теги Virtus.pro Роман «Resolut1on» Фоминок Владимир «No[o]ne» Миненко Алексей «Solo» Березин Трансферы Владимир «RodjER» Никогосян J.Storm Анатолий «boolk» Иванов Егор «Epileptick1d» Григоренко Dota 2

Virtus.pro объявила об изменениях в составе на сезон-2019/20. В команду перешел Роман «Resolut1on» Фоминок, а Егор «Epileptick1d» Григоренко стал стендином. Саппорт команды Владимир «RodjER» Никогосян выставлен на трансфер, Анатолий «boolk» Иванов остается тренером команды.

Последней командой Резолюшена была J.Storm. Вместе с ней игрок не смог отобраться на The International 2019, заняв 2-е место на региональной квалификации. Epileptick1d начал сезон в команде Ильи «ALOHADANCE» Коробкина United, которую позже подписала организация Hellraisers.

Пятого игрока команда объявит позже.

Состав Virtus.pro

Егор «Epileptick1d» Григоренко (стендин)
Владимир «No[o]ne» Миненко
Роман «Resolut1on» Фоминок
Алексей «Solo» Березин
Анатолий «boolk» Иванов (тренер)
Владимир «RodjER» Никогосян (замена)

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