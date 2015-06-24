ЦСКА использовал фразы Папича в видео о новом игроке

ЦСКА опубликовал видео о переходе Лукаса Сантоса с фразами украинского стримера Виталия «EvilArthas» Цаля, также известного как «Папич».

В ролике использованы отсылки к игре Папича в казино. Папич – один из самых известных русскоязычных стримеров, его трансляции на Twitch собирают десятки тысяч зрителей каждый день.

2 сентября ЦСКА арендовал полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.

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