ЦСКА использовал фразы Папича в видео о новом игроке

ЦСКА опубликовал видео о переходе Лукаса Сантоса с фразами украинского стримера Виталия «EvilArthas» Цаля, также известного как «Папич».
В ролике использованы отсылки к игре Папича в казино. Папич – один из самых известных русскоязычных стримеров, его трансляции на Twitch собирают десятки тысяч зрителей каждый день.
2 сентября ЦСКА арендовал полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.
Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA
Новый Робиньо, певец, второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
И традиционное 😎 #CSKATV pic.twitter.com/xx8KWEdynA— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) September 2, 2019
Комментарии