Ramzes перешел в Evil Geniuses

Керри Virtus.pro Роман «Ramzes» Кушнарев перешел в Evil Geniuses. 20-летний россиянин стал новым оффлейнером американской команды.

Ramzes выступал за Virtus.pro с августа 2016 года. В составе команды он занял 5-6-е место на The International 2017 и The International 2018, а также 9-12-е место на The International 2019.

Virtus.pro с Кушнаревым выиграла 5 мейджоров – The Bucharest Major, The Kuala Lumpur Major, ESL One Hamburg 2017, ESL One Birmingham 2018 и ESL One Katowice 2018.

5 сентября Virtus.pro покинули Павел «9pasha» Хвастунов и тренер Арсений «ArsZeeqq» Усов. 9pasha перешел в NaVi.

Главные победы Рамзеса в Virtus.pro

Рамзес уходит после провала на TI9. Он правда слабо сыграл?