V1lat: «В среднем комментатор за одну игру на The International зарабатывает 2500 долларов. Англоязычные коллеги – в 2,5 раза больше»

Комментатор Виталий «V1lat» Волочай сообщил, сколько платит Valve за работу комментаторов на The International.

«Зависит, конечно, от количества игр, которые ты комментируешь. Но в среднем комментатор за одну игру на The International зарабатывает 2,5 тысячи долларов. Англоязычные наши коллеги зарабатывают в 2,5 раза больше», – поделился V1lat.

Матч по Доте в плей-офф The International длится 1-3 часа. Гранд-финал, который играется до трех побед, может идти и 5-6 часов.

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