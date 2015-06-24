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    Alliance победила Gambit и вышла на The International 2019

    Теги The International Alliance EPICENTER Gambit Dota Pro Circuit Dota 2

    Alliance всухую обыграла российскую команду Gambit (2:0) в третьем раунде нижней сетки EPICENTER.

    В следующем раунде мейджора шведы встретятся с еще одной российской командой – Virtus.pro.

    Gambit разделила 7-8-е место с OG, оба состава получили по 40 тысяч долларов и 450 рейтинговых баллов.

    Alliance и Gambit – две последние команды, претендовавшие на 12-е место в рейтинге Dota Pro Circuit и выход на The International 2019. После матча у Alliance 1179 очков, у Gambit – 678.

    В итоге Alliance получила последнее прямое приглашение на TI9. Это первый The International для организации за три года, на TI6 Loda, s4, AdmiralBulldog, Akke и EGM заняли 9-12-е место.

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