Впервые в сезоне обе команды из СНГ вышли в верхнюю сетку мейджора

Российские команды Gambit и Virtus.pro вышли в верхнюю сетку плей-офф Эпицентра. До этого ни на одном мейджоре в сезоне обе команды из СНГ не выходили в верхнюю сетку.

На The Kuala Lumpur Major в нижнюю сетку попала Gambit, на The Chongqing Major – The Pango, на Dreamleague Season 11 – Natus Vincere, а на MDL Disneyland Paris Major – Team Empire.

Virtus.pro сейчас играет с Team Secret (прямая трансляция), а Gambit сыграет с Vici 25 июня в 11:00 по московскому времени. Наши команды уже гарантировали себе по 15 тысяч долларов призовых

EPICENTER – это последний мейджор в сезоне Доты. 16 команд разыгрывают 1 млн долларов и 15 тысяч очков DPC с 22 по 30 июня.

Сейчас у Gambit 378 очков DPC. Чтобы пройти на The International, Gambit нужно занять место в топ-4 на турнире. Gambit также могут устроить места ниже, если она опередит OG, TNC, Alliance, Forward, Pain и Royal Never Give Up.

Все расклады в борьбе за 4 последних слота на Инт

У Virtus.pro в этом сезоне 11475 очков DPC, команда занимает второе место в рейтинге. В этом сезоне она выиграла The Kuala Lumpur Major и заняла вторые места на китайском мейджоре и Dreamleague Season 11.

ГОООООООООДЖЕР❤️ Два роскошных Блэкхоула от Virtus.pro

