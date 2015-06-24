Heen: «В Москве на таможне меня спросили, ем ли я собак»

Тренер TNC Сонг Го «Heen» Ли рассказал, как прошел таможенный контроль в Москве.

«Прибыл в Москву. На таможне меня спросили, ем ли я собак. Нарочно бы не придумал xD

Сначала я подумал, что офицер спросила, есть ли у меня собака. Потом она позвала своего колегу, чтобы он расспросил меня на более понятном английском. Мы провели на таможне около двух часов, так что мне было все равно. Перед моим уходом она сказала, что это «было смешно».

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