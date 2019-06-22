Матчи 22 июня на EPICENTER. Fnatic играет с Royal Never Give Up, Gambit против Team Liquid

Последний мейджор сезона EPICENTER пройдет с 22 по 30 июня в Москве. 16 участников разыграют миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.



Групповой этап проходит 22-23 июня в формате GSL с bo3-матчами. Топ-2 каждой из групп выйдут в верхнюю сетку плей-офф, остальные составы – в нижнюю.

Группа A

Team Secret (Европа)

Fnatic (Юго-Восточная Азия)

Pain Gaming (Бразилия)

Royal Never Give Up (Китай)

Группа B

Gambit (Россия)

Evil Geniuses (США)

Team Liquid (Европа)

Infamous (Перу)

Расписание

Групповой этап

22 июня

13:00 Team Secret – Pain Gaming

13:00 Fnatic – Royal Never Give Up

13:00 Evil Geniuses – Infamous.

13:00 Gambit – Team Liquid

16:00 TBD – TBD / Матч победителей группы A

16:00 TBD – TBD / Матч победителей группы B

16:00 TBD – TBD / Матч проигравших группы A

16:00 TBD – TBD / Матч проигравших группы B

19:00 TBD – TBD / Матч за второе место в группе A

19:00 TBD – TBD / Матч за второе место в группе B

Epicenter Major: все важное за минуту

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