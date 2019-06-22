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    Матчи 22 июня на EPICENTER. Fnatic играет с Royal Never Give Up, Gambit против Team Liquid

    Теги Team Secret Evil Geniuses Fnatic Team Liquid EPICENTER Infamous Pain Gaming Gambit Royal Never Give Up Dota 2

    Последний мейджор сезона EPICENTER пройдет с 22 по 30 июня в Москве. 16 участников разыграют миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.

    Групповой этап проходит 22-23 июня в формате GSL с bo3-матчами. Топ-2 каждой из групп выйдут в верхнюю сетку плей-офф, остальные составы – в нижнюю.

    Группа A

    Team Secret (Европа)
    Fnatic (Юго-Восточная Азия)
    Pain Gaming (Бразилия)
    Royal Never Give Up  (Китай)

    Группа B

    Gambit (Россия)
    Evil Geniuses (США)
    Team Liquid (Европа) 
    Infamous (Перу)

    Расписание

    Групповой этап

    22 июня

    13:00 Team Secret – Pain Gaming
    13:00 Fnatic – Royal Never Give Up
    13:00 Evil Geniuses – Infamous.
    13:00 Gambit – Team Liquid
    16:00 TBD – TBD / Матч победителей группы A
    16:00 TBD – TBD / Матч победителей группы B
    16:00 TBD – TBD / Матч проигравших группы A
    16:00 TBD – TBD / Матч проигравших группы B
    19:00 TBD – TBD / Матч за второе место в группе A
    19:00 TBD – TBD / Матч за второе место в группе B

    Epicenter Major: все важное за минуту

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