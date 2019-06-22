Матчи 22 июня на EPICENTER. Fnatic играет с Royal Never Give Up, Gambit против Team Liquid

Последний мейджор сезона EPICENTER пройдет с 22 по 30 июня в Москве. 16 участников разыграют миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков.
Групповой этап проходит 22-23 июня в формате GSL с bo3-матчами. Топ-2 каждой из групп выйдут в верхнюю сетку плей-офф, остальные составы – в нижнюю.
Группа A
Team Secret (Европа)
Fnatic (Юго-Восточная Азия)
Pain Gaming (Бразилия)
Royal Never Give Up (Китай)
Группа B
Gambit (Россия)
Evil Geniuses (США)
Team Liquid (Европа)
Infamous (Перу)
Расписание
Групповой этап
22 июня
13:00 Team Secret – Pain Gaming
13:00 Fnatic – Royal Never Give Up
13:00 Evil Geniuses – Infamous.
13:00 Gambit – Team Liquid
16:00 TBD – TBD / Матч победителей группы A
16:00 TBD – TBD / Матч победителей группы B
16:00 TBD – TBD / Матч проигравших группы A
16:00 TBD – TBD / Матч проигравших группы B
19:00 TBD – TBD / Матч за второе место в группе A
19:00 TBD – TBD / Матч за второе место в группе B
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