Александр Головин: «Я бы хотел стать киберспортсменом. Игроки в CS тренируются больше футболистов»

В новом выпуске «КраСавы» футболист «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, какие видеоигры ему нравятся.

«Больше всего играю в Counter-Strike, но в жизни больше всего в доту играю. 3000 часов в доту, с 6-го класса играл. В контру с Федей Смоловым играл.

Я бы хотел стать киберспортсменом. Игроки в Counter-Strike тренируются больше, чем футболисты. Я вижу, что они играют по 18 часов в день», – отметил Головин.

Также футболист рассказал, что покупает косметические предметы в играх.

«Хочешь ножик прикупить за 117 тысяч? Я иногда покупаю скины какие-нибудь, но не за 117 тысяч», – уточнил Головин.

Стоимость косметических предметов начинается с нескольких рублей, но редкие и уникальные скины могут стоить в тысячи раз больше. Например, год назад сувенирный скин снайперской винтовки Dragon Lore с виртуальным автографом чемпиона мейджора был продан за 61 тысячу долларов.

Киберспортсмены тренируются до 13 часов в сутки. Обычный день – жестче, чем у футболиста

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