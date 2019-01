Virtus.pro выиграла 5 финалов мейджоров из 8

Virtus.pro уступила Team Secret со счетом 1:3 в гранд-финале The Chongqing Major.

Это восьмой гранд-финал мейджора для состава, до этого Virtus.pro сыграла в финалах 7 мейджоров и выиграла 5 из них.

Команда выиграла турниры ESL One в Гамбурге, Катовице и Бирмингеме, The Bucharest Major и The Kuala Lumpur Major и заняла второе место на мейджорах в Киеве и Чунцине, а также на Супермейджоре.

Команды с наибольшим числом побед в финалах мейджоров

Virtus.pro – 5 побед из 8

OG – 4 победы из 4

Team Secret – 3 победы из 6

Team Liquid – 1 победа из 5

Мы еще осенью предупреждали, что это сезон Team Secret

