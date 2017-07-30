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    XBOCT стал тренером Na’Vi

    Теги Natus Vincere Alexander «XBOCT» Dashkevich

    Александр «ХВОСТ» Дашкевич стал тренером Natus Vincere.

    «Я действительно очень рад вернуться в Na`Vi, особенно в роли тренера. Я верю, что смогу оказать необходимую помощь команде. Вместе мы сумеем показать всем, кто такие Na`Vi. Спасибо организации за доверие!» – заявил Александр.

    В составе Na’Vi ХВОСТ выступал с 2010 по 2015 год, став чемпионом мира в 2011 году, а также дважды заняв второе место. Последней командой Александра была CyberAnji.

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