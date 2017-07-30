XBOCT стал тренером Na’Vi
Александр «ХВОСТ» Дашкевич стал тренером Natus Vincere.
«Я действительно очень рад вернуться в Na`Vi, особенно в роли тренера. Я верю, что смогу оказать необходимую помощь команде. Вместе мы сумеем показать всем, кто такие Na`Vi. Спасибо организации за доверие!» – заявил Александр.
В составе Na’Vi ХВОСТ выступал с 2010 по 2015 год, став чемпионом мира в 2011 году, а также дважды заняв второе место. Последней командой Александра была CyberAnji.
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